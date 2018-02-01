Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında düşüş var, altın yatırımcısının gözü bu haberde. Peki altın fiyatlarında son durum ne, gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para? İşte Altın fiyatlarında son durum... Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 162,3 lira seviyelerinde dengelendi. Dün altının ons fiyatından bulduğu destekle sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 162,5 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 162,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.086 liradan satılıyor. Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen ons altının fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.342,1 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), dün yılın ilk para politikası toplantısını gerçekleştirdiğini ve faiz oranlarını yüzde 1,25- 1,50 seviyesinde sabit tutuğunu kaydetti.

Memiş, FOMC'nin yayımladığı karar metninde beklendiği kadar şahin bir ifade olmadığını belirterek, bu durumun emtia fiyatlarının az da olsa değer kazanmasına neden olduğunu dile getirdi. Altının ons fiyatının 1.330 dolar seviyesini aşağı yönlü kırması durumunda 1.300 dolara kadar gerileyebileceğini ifade eden Memiş, yükseliş isteğinin devam etmesi durumunda ise 1.360 doların direnç konumuna geldiğini söyledi. Memiş, dolar kurunda düşüşlerin devam etmesi durumunda altının gram fiyatında değer kayıplarının görülebileceğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 161,3 liranın destek, 162,8 liranın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getiren Memiş, siyasi ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını bildirdi.