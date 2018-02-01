Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ön ödemeli konut satışında, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı bulunuyor. Bu durum konut geliştiricisi firmaların üzerine birtakım ağır yükümlülükleri de beraberinde getiriyor. Sözleşmeden dönme cezasında belirlenen oran ise yüzde 2 seviyesinde. Söz konusu oranın, yapılacak yasal değişiklikle 12 ay ve sonrası için yüzde 10 mertebelerine çıkarılması gerektiğini belirten Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin “Sektörün sağlıklı gelişimi adına önemli bir adım olur” dedi.

YÜKLENİCİYİ ZORLUYOR

Yetgin, yatırımcının ön ödemeli konut satışlarından gelecek tahsilat rakamlarına güvenerek imalata başladığını anlatttı. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a atıfta bulunan Yetgin, son derece uzun bir süreyi kapsayan sözleşmeden dönme hakkının, imalat yapmış olan yatırımcıları zor durumda bıraktığını söyledi. Feyzullah Yetgin, özellikle faiz artışları ve kur baskısı gibi dönemlerde alıcılar tarafından yaygın olarak kullanılabilen bu imkân sebebiyle yüklenici-satıcıların zaman zaman zorlandığını, bazen iflas noktasına kadar geldiğini vurguladı. GYODER Başkanı Yetgin, alıcının satın aldığı bağımsız bölümün prim yapması durumunda bu kazançtan faydalandığını ancak genel ekonomik nedenlerle olsa da teslim tarihine kadar bir kazanç elde edememesi halinde çok küçük bir maliyete katlanarak sözleşmeden dönebildiğini ifade etti.

DİĞERLERİNE HAKSIZLIK

Yetgin, şunları kaydetti: İşin bir diğer yönü de bu hakkın yaygın olarak ve teslim tarihine kadar uzun bir dönemi kapsayacak şekilde kullanılması, işin bitirilmesini de akamete uğratabileceğinden projeden konut satın alan ve ödemelerini düzenli olarak yapan diğer alıcıların da mağdur olmasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle sözleşmeden dönmenin sonuçlarının ağırlaştırılması, yalnız yüklenici satıcının değil, borcunu düzenli olarak ödeyenlerin haklarını korumak açısından da zorunludur. Ayrıca, yatırımcıların ekonomik göstergelerdeki zayıflama dönemlerinde diğer tüm tarafların da yaşadığı sıkıntıların üzerine bir de bu yükü tek taraflı olarak yüklenmesinin haksız bir uygulama olacağını düşünüyoruz.

TESLİMDE 48 AY TALEBİ

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 44’üncü ve Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik’te, “devir veya teslim süresi 36 ayı geçemez” hükmünün yer aldığını hatırlatan Feyzullah Yetgin “Ancak yüksek katlı projelerde günümüz mühendisliği ile 36 ay içerisinde projenin tamamlanması mümkün olmuyor. Kısıtlı zamanlarda yapılan imalatlar sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği konusunda zafiyetler meydana geliyor. Konutun 36 ay içerisinde devir veya teslim edilmesi zorunluluğu ile ilgili önerimiz; belirli kat ve/veya inşaat alanı olan yapılar için derecelendirme yapılarak 36 aydan 48 aya uzanan bir teslim süresinin öngörülmesi” şeklinde konuştu.