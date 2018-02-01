Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılışta BIST 100 endeksi, 487,26 puan ve yüzde 0,41 artarak 120.016,04 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi de yüzde 0,26 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla değer kazanan yüzde 0,82 ile metal ana sanayi oldu. Dün, ocak ayının son işlem gününde, 119.200-120.300 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 119.528,79 puandan tamamladı. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 1,25-1,50 aralığında sabit tutmasına karşın karar metnindeki ifadelerin, Fed'in mart toplantısında faiz artıracağı beklentisini yükselttiğini ifade etti. Fed kararının ardından bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 ve 118.300 seviyelerinin destek, 120.300 ve 121.500 seviyelerinin ise direnç olarak güçlendiğini dile getirdi.