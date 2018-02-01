Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

2016 yılı Aralık ayında açılan, İstanbul’un iki yakasını deniz altından tüp geçitle bağlayarak şehir trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli’nden 2017 yılında 15 milyon araç geçtiği işletmeci firma tarafından açıklanmıştı. Hedeflenen 25 milyon araç geçiş sayısının altında kalmasının ardından firmaya 123 milyon lira fark ödeneceği belirtilmişti. TBMM’de bir grup gazeteci ile yaptığı sohbette konuyu değerlendiren Bakan Arslan, bu yıl sonuna kadar günde 68 bin; toplamda 25 milyon araç geçişi sağlayacaklarını ifade etti.

ESAS OLAN TOPLAM FAYDA

Bakan Arslan, şöyle konuştu: Projenin açılmasıyla birlikte ülke ekonomisine sağladığı katkı garantiden kaynaklı vereceğimiz rakamın çok çok üzerinde bir rakam. Yani, kısa vadede istediğimiz hedefe ulaşmış oluyoruz. Ülke ekonomisine olan katkısını kişilerin zaman ve akaryakıt tasarrufunu, kazaların eksilmesi ve araçların yıpranmasını da ekleyebiliriz. Çünkü seyir süresi 1- 1,5 saatten 15 dakikaya düşünce araçların yıpranmasından tasarruf yaptığınız gibi o süreçte olası kazalardan da dolayısıyla bakım-onarımından da tasarruf etmiş oluyorsunuz. Bu rakamları üst üstte koyduğunuz zaman çok daha üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Bu bizim için esas toplam faydadır.

GEÇİŞ ÜCRETİ 21 LİRA OLDU

Avrasya Tüneli’nden geçiş ücretine yüzde 26,5 oranında zam geldi. Dün geceden itibaren tek yön geçiş ücreti otomobiller için 16,60 TL’den 21 TL’ye, minibüsler için ise 24,90 TL’den 31,50 TL’ye yükseltildi.