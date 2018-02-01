Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fikret Çengel FRANKFURT

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin harekatının yerinde ve gerekli bir operasyon olduğunu söyledi. Ekonomi dünyası olarak bu harekâtın arkasında olduklarını belirten Özilhan “Ekonomiden önce güvenlik gelir. Bölgeye huzur getireceğine de inanıyorum. Bu konuda sonuna kadar devletimizin yanındayız.” dedi. Grup bünyesinde yer alan Adel Kalemcilik için Frankfurt Paperworld fuarına katılan Özilhan burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. TSK’nin Afrin harekâtını değerlendiren Tuncay Özilhan Amerika, Rusya ve İran’a rağmen bu operasyonun başlaması ve yürütülmesinin son derece önemli bir diplomatik başarı olduğunun altını çizdi ve sözlerine şöyle devam etti: Harekât öncesi piyasalarda yaşanan gerilim yerini rahatlamaya bıraktı. Dolar düştü, borsalar yükseldi. Bu operasyonun çok yönlü olarak ve başarılı yürütüldüğü anlamına geliyor. Ekonomi elbette önemli ama güvenliğimiz daha önemli. Terör ve benzeri unsurlar bölgemizi tehdit ettiği sürece yatırımlar olumsuz etkilenir. Dolayısıyla biz iş adamları olarak operasyonu destekliyoruz, kararın yanındayız.

RUSYA İLE İLİŞKİLER GELİŞİR

Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Rus İş Konseyi ve Avrasya İş Konseyleri Başkanı olan Tuncay Özilhan, Rusya ile ilişkilerde tüm pürüzlerin giderildiğini dile getirerek “Bir tek domates konusunda ve vize konusunda sıkıntı var. Domates için 4-5 firmaya daha yetki verilmesi bekleniyor. ‘Domatese çok yatırım yaptık. Bunlar karşılıksız kalır’ diyorlar. Vize konusunda da işadamlarına 3 günlük vize veriliyor. Bu konuda da bir çalışma yapacaklar. Türk müteahhitler ihalelere girebiliyor, ihracat yapılıyor ve turist sayısı artıyor. Önümüzde de Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası var. Türk şirketlerin burada önemli çalışmalar yapacağına inanıyorum.” dedi.

GODİVA İLE GURUR DUYUYORUM

Yurt dışına yatırım yapan Türk şirketleri ile ilgili oluşturulan algıyı da doğru bulmadığını anlatan Tuncay Özilhan “Biz de yurt dışına yatırım yapıyoruz. Sonunda buradaki kârlar Türkiye’ye geliyor ve burada istihdam sağlanıyor. Artık Godiva ve United Biscuits Türk şirketi olarak görülüyor. Dünyada herkes bunu ‘Türklerin’ aldığını biliyor, söylüyor. Ben sayın Murat Ülker ve Godiva ile gurur duyuyorum” dedi.

"ŞEHİRDE İŞÇİ OLACAĞINA KÖYDE ÇİFTÇİ OLMALI"

Türkiye’nin 2017 yılında başlattığı büyüme ivmesini bu yıl da sürdüreceğine işaret eden Özilhan, 2018 yılında en az yüzde 5 büyümeyi yakalayacaklarını kaydetti. Otomotiv başta olmak üzere ihracat yoğun sektörlere desteğin devam etmesi gerektiğini belirten Özilhan, özellikle tarım konusuna yüklenilmesi gerektiğini söyledi. Özilhan “Önümüzdeki dönemin en büyük risklerinden biri enflasyon, yüksek faiz. Bununla mücadelede tarım çok önemli. Maalesef burada yeteri kadar yol alamıyoruz. Arazi yapısı, iklim ve nüfus gücüne rağmen tarımda sınıfta kaldık. Sırbistan gibi küçük ülkelerden et almak bize yakışmıyor. Tarım ve hayvancılık daha özel teşviklerle desteklenmeli, yeni bir motivasyon yakalanmalı. Şehirde işçi olacağına köyde çiftçi olmalı mesela. Uzun vadeli bir politika ile tarım ve hayvancılık yeniden şekillenmeli.” diye konuştu.

"MİLYON MİLYON YATIRIP KURUŞ KURUŞ KAZANIYORUZ"

Anadolu Grubu şirketlerinden Adel Kalemcilik, “Her şey senin elinde” mottosuyla Türkiye ve yakın coğrafya kırtasiye pazarına güçlü giriyor. Adel Kalemcilik‘in tüketiciyle buluşacak yenilenen ürün portföyü, Frankfurt’ta düzenlenen Avrupa’nın en büyük kırtasiye fuarı Paperworld’de tanıtıldı. Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler, 2015’te 77 milyon TL yatırımla 36 bin metrekare üzerine kurduğu yeni fabrikası ile yüzde 30’luk kapasite artışı sağladıklarını belirterek “Bu kalemleri kuruş fiyatıyla satıyoruz ama yatırımda en üst seviyedeyiz.” dedi. 2017 yılı sonu itibarıyla 50 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Hizaler bir öğrencinin yıllık kırtasiye giderinin 353 lira olduğunu söyledi.