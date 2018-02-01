Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 Ocak 1948’de Adana’da ilk şube açılışında olduğu gibi konuklarını portakal suyu ve çikolata ile ağırlayan Akbank yönetimi, teknolojik şube konseptine geçişin şifrelerini aktardı. Tanıtım gecesinde konuşan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, 70 yıllık emek ile kurdukları güveni, 7 yaşındaki bir çocuğun heyecanı ile birleştirdiklerini belirterek yeni dönemde yine güven ve kalitenin ön planda olacağını belirtti. Sabancı “Proaktif, yenilikçi, dinamik olacağız. İnsan odaklı, müşteri odaklı olmayı sürdüreceğiz. Ve belki de en önemlisi, faziletli davranmaya, bankacılık ahlakına uymaya ve doğru olanı yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ÜCRETSİZ Wi-Fi VAR

Yeni döneme ilişkin bilgiler veren Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, her yıl Akbank olarak 1 milyon yeni müşteri kazandıklarını, müşterilerin yüzde 40’ının 1980 sonrası doğumluların oluşturduğunu söyledi. Banka işlemlerinin yüzde 96’sının artık şube dışından gerçekleştiğine dikkat çeken Binbaşgil, sözlerine şöyle devam etti: Müşterilerimizin çok daha hızlı ve kolay bir şekilde işlemlerini gerçekleştirecekleri sade süreçler tasarladık. Şeffaf hizmet anlayışımızı mimarimize de taşıdık; banko ve masa olmadan ferah ve aydınlık mekanları müşterilerimizin hizmetine sunduk. Müşterilerimiz, kullanımı kolay ekranlarla işlemlerini hızlı ve daha az bilgi girişiyle tamamlayacaklar. Daha az kağıt, daha az nakit ve imza işleminin olacağı şubelerimizde, ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunacağız.

TEKNOLOJİYE 150 MİLYON DOLAR

Binbaşgil, bu yıl sonuna kadar bu yeni iş modelini 10’a yakın şubede tam, geri kalanını ise kısmi mimarı dönüşüm ile toplamda 250 civarında şubede gerçekleştireceklerini belirterek, 2019 yılı sonunda tüm şubelerde dönüşümü tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. Binbaşgil konuşmasına şu şekilde devam etti: Şube başına dönüşümün maliyeti 100 bin dolar. 2017’de teknolojiye 150 milyon dolar kadar yatırım yaptık. Bu sene de benzer bir yatırım söz konusu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde toplamda 250 milyon dolar yatırım yapacağımız Akbank Veri ve Yaşam Merkezi’nin temelini attık.

3 İMZADAN 2'Sİ KALKIYOR

Akbank’ın yeni iş modeliyle müşterilerine zamandan tasarruf sağlayan; sade, hızlı ve kolay bankacılık deneyimi sunacağını belirten Binbaşgil “Kağıtsız, sadece sözleşme işlemlerimizde yılda yüzde 95 kağıt tasarrufu sağlayacağız. Yılda ortalama 57 milyon sayfa arşive giriyordu. Bu sayı 3 milyona düşüyor. Şube içinde yapılan günlük yaklaşık 200 farklı işlem Yeni Gişe Ekstra’larla self servis ve sıra beklemeden gerçekleştirilecek. Müşterilerden alınan her 3 imzadan 2’sini ortadan kaldırdık. Ticari kredi kartı başvuru süresini azaltarak yüzde 75-80 daha hızlı hizmet veriyor.” dedi.