Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) bir grup gazetecinin sorularını cevaplayan Zeybekci, operasyonun 3 açıdan pozitif olduğunu söyledi ve “Yerli malı kullanmak kayıt ve şartıyla bu tarz şeyler içeride üretim ve tüketimi, istihdamı artırır, canlılık getirir. İkincisi ekonomi üzerinde terör ya da güvenlikle ilgili belirsizlikleri ortadan kaldırır; bu da piyasaları rahatlatır. Üçüncü pozitif tarafı da güçlü Türkiye. Yaptırım gücü olan, kendi kararlarını tek başına alıp bunu da çatır çatır uygulayabilen bir Türkiye, her zaman ekonomik anlamda da duruşumuza pozitif katkısı olur.” dedi.

TORBAYA DÜZENLEME

Kısa süre içinde Meclis gündemine taşınacak olan torba kanuna ekledikleri maddeyle yerli yatırım mallarına KDV ödenmemesiyle ilgili bir çalışma bulunduğunu ifade eden Zeybekci, buna hizmet sektörünün de dahil edileceğini söyledi. Hizmet ihracatıyla bir süredir hazırlık yaptıklarını ifade eden Bakan Zeybekci “Bununla ilgili bağımsız bir ihracatçılar birliği kurmak, ikincisi de bunların dış hizmetlerinin ihracat sayılmasıyla ilgili bir noktaya geldik. En kısa zümenda açıklayacağız.” dedi.

OYUN YAZILIMININ HER TÜRÜNE DESTEK

Oyun yazılımcılığına önem verdiklerini de aktaran Bakan Zeybekci “Oyun yazılımcılarının bu yılki ihracatı 750 milyon dolar. Sıfır ithalat, sıfır gider. Biz de Ekonomi Bakanlığı olarak bu arkadaşlarımızın her türlü faaliyetini destekliyoruz. Bu seneki kendi söyledikleri hedef 1 milyar. Diğer yazılımlar hariç. Bununla ilgili de güzel bir çalışmamız var. Hedefimiz bazı şeylerde dünyada ‘en’ olmak. Bunlardan biri de oyun yazılımı olabilir.” dedi.

