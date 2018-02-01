Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan araç tescil ve sicil işlemlerinin noterlikler eliyle gerçekleşmesini sağlayan yönetmelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından imzalandı. Araç sicil ve tescil işlemleri, ilgili yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından dünden itibaren noterlere devredildi. Buna göre, vatandaşların araç ruhsatlarını almaları, önceki uygulamaya göre daha kolay, hızlı ve ekonomik olacak. Daha önce 615 noktada yapılan tescil işlemleri, artık 2 bin noter tarafından gerçekleştirilecek. Araçların satış belgeleri, kargoyla gelmesi beklenmeden noterlerden anında teslim alınacak. İlgili kurumlar arasında yapılan protokolün ardından vatandaşlar, 117 lira olan trafik belgesi ile 14,50 lira olan kargo ücretini ödemeyecek. Trafik sicil ve tescil işlemlerinde görevli 3 bine yakın polis asli işlerine dönerek trafik kontrol ve uygulamalarında görevlendirilecek. Konuya ilişkin konuşan Bakan Soylu “Getirilen düzenleme ile daha önce trafik tescil birimlerinde yapılmakta olan yeni kayıt araç tescili, belge yenileme, plaka değişikliği işlemleri, araç üzerinde yapılan teknik değişikliklere dair tadilatlar, kurumlardan gelen hak mahrumiyeti ekleme ve çıkarma işlemleri gibi hizmetler, artık noterlikler tarafından sağlanacaktır. Bu yeni uygulamayla vatandaşlarımız açısından hem motorlu trafik belgesi masrafı hem de posta masrafından ve zamandan tasarruf sağlanmış olacak. Yapılan düzenlemeyle bu personelimizin yaklaşık yüzde 80’i trafik denetleme birimlerine aktarılarak trafik güvenliğimizin daha da artmasına katkı sağlamış olacaklardır” dedi. Soylu, 1 Nisan tarihinden itibaren de trafik belgeleri, sürücü belgeleri ve pasaport belgelerini nüfus idarelerinin vereceğini sözlerine ekledi. Bakan Gül ise “Vatandaşlar sıra beklemeksizin, daha az masraf ödeyerek trafik tescil işlemlerini de yapsınlar diye böyle bir hizmeti yürürlüğe koyduk” ifadelerini kullandı