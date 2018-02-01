Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2011 yılında Facebook tarafından Marketing API programına dahil edilen ilk Türk şirketi olan Madwords, geliştirdiği Advermind platformu ile Facebook, Instagram, Twitter gibi farklı sosyal ağlar yanında Google, Yandex gibi arama motorları üzerinden daha etkili ve verimli reklam kampanyaları oluşturarak, reklam bütçelerini iş hedeflerine göre optimize edebiliyor. Madwords yalnızca teknolojik çözümler değil, benzersiz operasyon deneyimi ile mainstream sosyal ağlar yanında ShapChat, Pinterest gibi daha niş ağları da içine alan geniş bir yelpazede, her ölçekte reklam bütçesi için performans bazlı medya hizmetleri sunuyor.

ReklamStore Stratejik Satın Almalarına Devam Ediyor

Bilindiği üzere ReklamStore geliştirdiği teknolojiler ile doğru mecra ve kitleye dijital reklam verilmesini sağlayan ve gelirlerinin önemli bir kısmını yurtdışı operasyonlarından elde eden bir ad tech şirketi. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ofisleriyle birlikte global ad tech pazarında da önemli bir yere sahip ve ürettiği teknolojileri başta Amerika, Asya, Avrupa, Ortadoğu olmak üzere birçok bölgeye ihraç ediyor.

Kendi affiliate ağı ve Demand Side Platformu (DSP) ile müşterilerine hizmet sağlayan ReklamStore ayrıca display, native, mobil ve video kanallarından da performans odaklı reklam çözümleri sunuyor. Self servis olarak hizmet veren veri yönetim platformu (DMP) ve yayıncı ağına fırsatlar sunan Suply Side Platformu (SSP) da olan ReklamStore, MadWords satın almasıyla birlikte sosyal medya ve arama motoru reklamcılığında da iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor.

İnovasyonun hayati önem taşıdığı reklam ve pazarlama teknolojileri sektöründe 2007’den beri faaliyet gösteren ReklamStore; ürün portföyünü kendi geliştirdiği ürünlerle ve yaptığı satın almalarla her geçen yıl geliştirerek, müşterilerine kapsamlı reklam teknolojileri sunuyor. Daha önce mobil reklam platformu Rekmob ve e-mail pazarlama şirketi Leadfab’ı satın alan ReklamStore; Madwords ile son 3 yıldaki 3. satın almasını gerçekleştirdi.

Şirketin CEO’su Şencan Özen satın alma ile alakalı şunları söyledi; “MadWords kurulduğu günden bu yana hem teknoloji bakımından hem de vizyon olarak doğru hamleler yapan değerli bir firma. Zaten çeşitli alanlarda partnerliklerimiz mevcuttu. Bu satın alma ile beraber artık sosyal medya ve arama motoru reklamcılığında da hizmet verir konuma gelmeyi hedefliyoruz. Ölçülebilir iş hedefleri olan ve ileri seviye diyebileceğimiz dijital reklamverenler için sunduğumuz çözümlerin kapsamını genişletmekten dolayı çok mutluyuz. MadWords’ün kendi ürettiği teknolojilerin de mevcuttaki ürün ve hizmetlerimize sağlayacağı katkı da bizi çok heyecanlandırıyor diyebilirim.”

Tu¨rkiye’de performans pazarlamanın o¨ncu¨lerinden biri olarak 2008 yılında kurulan Madwords’un kurucusu Bora Akman ise şu sözlerle düşüncelerini bildirdi; “ReklamStore ile birçok konuda ortak bir bakış açısına ve yaklaşıma sahibiz. Kendi kaynakları ile reklam teknolojileri geliştirebilen ve kendi platformları üzerinden performansa dayalı reklamcılık hizmetleri sunabilen iki çok özel şirketin birbirinden farklı kaslarını bir araya getirerek, güçlerini birleştirmesi olarak görüyorum bu gelişmeyi.” 41?29! ve Buyin.Social’ın da kurucuları arasında yer alan Akman sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu birliktelikle beraber reklam teknolojileri konusunda farklı deneyim ve yetkinlikleri bir araya getirerek sadece yerel pazarda değil uluslararası ölçekte eşine az rastlanır bir değer oluşturacağımıza ve geliştireceğimiz yeni ürün ve hizmetlerin bizi global rekabette çok özel bir konuma taşıyacağına inanıyorum.”

MadWords Hakkında

2008 yılında Türkiye’de performans pazarlama alanının öncülerinden biri olarak kurulan MadWords, 2011 yılında Facebook Marketing API programına kabul edilmesi ile birlikte kendi reklam teknolojilerini ve çözümlerini geliştirmeye başladı. Bu alandaki ilk reklam otomasyon çözümlerinden biri olan Advermind Reklam Yönetim Platformu ile birçok dijital medya ajansı ve öncü reklamveren ic¸in sekto¨rel ve o¨zel reklam c¸o¨zu¨mleri gelis¸tirdi. MadWords; Facebook, Instagram, Twitter, SnapChat gibi farklı sosyal agˆlar yanında Google ve Yandex gibi arama motoru platformları üzerinde performans pazarlama hizmetleri sunmaya devam etmektedir.

ReklamStore Hakkında

ReklamStore, internet kullanıcılarının davranışlarını baz alarak markalara reklam çözümleri sağlayan dijital bir reklam platformudur. Müşterilerinin internet üzerinden doğru mecraya ve doğru hedef kitlesine reklam vermesini sağlayan ReklamStore, bunu gerçekleştirirken kullanıcıların web geçmişini, kullanım alışkanlıklarını göz önünde tutar ve analiz eder. Böylece, internet ortamına reklam veren şirketler hızlı, verimli ve etkili bir e-pazarlama faaliyeti gerçekleştirip hedeflerine ulaşırlar.

Ajanslar, reklam verenler ve yayıncılar arasındaki tüm işlemleri bünyesindeki uzman ekiple ve geliştirmiş olduğu yazılım desteği ile yürüten ReklamStore, performans odaklı ürünleriyle, ihtiyaca yönelik, marka bilinirliğini artıran ve hedeflere uygun reklam çözümleri geliştiren; bunları en doğru mecrada en doğru yöntemle uygulayan ve yayıncılara veri odaklı performans çözümleri sunan dijital reklam platformudur.

Logolar ve Fotoğraflar