Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ocak ayında yüzde 55,7’ye yükseldi. Bu endekste eşik değer olan yüzde 50,0’nin üzerindeki tüm rakamlar sektörde iyileşmeye işaret ediyor. Rakam geçen yılın aralık ayında yüzde 54,9 olarak ölçülmüştü. Büyüme rekorları kırılan 2017 yılının son ayının dahi geçilmesi, 2018 için umutları yükseltti. PMI verisinde 2018 yılının başında kaydedilen yükseliş, güçlü düzeyde gerçekleşen ve önceki aya göre hızlanan üretim büyümesinden kaynaklandı.

Sanayici, 2011’den beri gözlenen en yüksek artışa imza atarken hem iç piyasa hem de global piyasalardan yüksek talep almaya devam etti ve yeni sipariş hacmi son 83 ayın en yüksek seviyesinde artış gösterdi. Firmaların maliyet yükleri döviz piyasasındaki olumsuz gelişmelerin ve yükselen ham madde fiyatlarının etkisiyle ocakta da hızlı bir şekilde yükseldi. Firmalar, maliyet baskılarındaki bu artışa nihai ürün fiyatlarını yükselterek karşılık verdi İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme için mutlaka sanayi ve üretim ağırlıklı temel üzerinde yükselmek gerektiğini belirterek, “2018’e coşkulu giriş, Türkiye’de büyüme, sanayi ve üretim ağırlıklı vitese geçiş yaptığımızın işaretidir” diye konuştu.