Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçişlerde alınan yüzde 18 KDV oranı yüzde 8’e çekildi ve yeni ücret 19,20 lira oldu. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, geçişlerde uygulanan KDV’nin düşürüldüğünü belirterek “Otomobilde 16,60 TL olan ücret özellikle döviz kurundaki artışa bağlı olarak 21 TL olarak öngörüldü. Geçen yıl döviz kurlarındaki oynamadan kaynaklı (zam) biraz yüksek çıktı. Bugün bir Bakanlar Kurulu kararı çıkarılmasına yönelik çalışmayı başlattık. Bakanlar Kurulu kararını ben de imzaladım. Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yarın gece itibarıyla Avrasya Tüneli geçişlerinde yüzde 18 olarak uyguladığımız KDV’yi yüzde 8’e düşürmüş olacağız. Böylece küçük araçlar için 21 TL olan ücret 19,2 TL’ye inmiş olacak” diye konuştu. Küçük araçlar için 16,60 lira olan Avrasya Tüneli geçiş ücreti, dün yapılan yüzde 26,5 zamla 21 liraya yükselmişti. Düzenleme bugün yürürlüğe girecek.