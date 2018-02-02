Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhracatçıların 170 milyar doların üzerinde rakamla rekor kırmak istedikleri 2018 yılının ilk ayı çift haneli artışla başladı. Ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artarak 12 milyar 198 milyon dolarla, ihracat tarihinin en yüksek 3’üncü ocak ayı rakamı oldu. Son 12 aylık dönemde, yüzde 10,1’lik artışla 158 milyar 4 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı. Otomotiv endüstrisi, ocakta 2 milyar 286 milyon 661 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Hazır giyim, 1,4 milyar dolarla ikinci, kimyevi maddeler sektörü de 1,3 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. İhracatını en fazla artıran sektör sektörler, yüzde 153,5 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 42,3 ile de deri ve deri mamulleri sektörü oldu.



SANAYİDE SEVİNDİREN ARTIŞ

Türkiye’nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 81,2’sini gerçekleştiren sanayi grubunda 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 16,5’lik artışla 9 milyar 908 milyon 371 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 15,6’sını oluşturan tarım grubunda yüzde 14,9’luk yükselişle 1 milyar 898 milyon 129 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 3,2’lik pay alan madencilik grubunda ise yüzde 19,4’lük yükselişle 391 milyon 508 bin dolarlık ihracat kaydedildi. Ocak ayında 161 ülke ve bölgeye yapılan ihracatta artış görüldü. En fazla ihracat Almanya’ya yapılırken, bu ülkeyi İngiltere, İtalya, ABD ve İspanya takip etti. Almanya’ya ihracat yüzde 18,3, İngiltere’ye yüzde 11,4, İtalya’ya yüzde 17, ABD’ye yüzde 20,4, İspanya’ya ihracat ise yüzde 30,ş9 arttı. En fazla ihracat yapan ilk 5 il, 5,1 milyar dolarla İstanbul, 1,1 milyar dolarla Bursa, 981 milyon dolarla Kocaeli, 793 milyon dolarla İzmir ve 525 milyon dolarla Ankara oldu. En yüksek ihracat artışını ise yüzde 53,2 ile Manisa gerçekleştirdi.

Hizmet İhracatçıları Birliği seçime yetişir

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hizmet İhracatçıları Birliğinin kurulması için çalışma başlattıklarını da vurguladı. Ekonomi Bakanlığında konuyla ilgili bir toplantı yaptıklarını hatırlatan Büyükekşi “Birliğe üye olunabilmesi için şirketlerin ihracat yapmaları gerekiyor. Yeterli sayı bulunduğunda birlik hemen kurulacak. Birliğin kuruluşunu nisan ayında yapılacak seçimlere yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu yüzden hizmet ihracatı yapan şirketler konuyla ilgili başvurularını bir an önce TİM’e yaparlarsa birliğin kuruluşu hızlanacak” dedi.

Ordumuz için daha çok çalışıyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 12 aylık ihracatın 158 milyar doları aştığını, 1-2 ay içerisinde 160 milyar dolar barajını aşmayı, yıl sonunda da 170 milyar doların üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde ‘İhracat Bilgi Platformu’ adında sistem geliştirdiklerini anlatan Büyükekşi, tek bir tıkla ürünlerin hangi ülkelerde hangi şartlarda ihraç edileceğinin görüleceğini belirterek “Hangi ülke neye ihtiyaç duyuyor, hangi pazar bize daha uygun, o firmalara nasıl ulaşırım, vergiler, lojistik maliyet ne, hükûmetimiz nasıl destek veriyor, göreceğiz.” dedi. Afrin’deki operasyonun tüm iş dünyası tarafından desteklendiğini hatırlatan Büyükekşi “Kahraman ordumuzun ihtiyaç duyduğu dövizi ülkemize kazandırmak, biz ihracatçıların boynunun borcu. Zeytin Dalı operasyonuna verebileceğimiz en iyi destek, ihracatta yeni rekorlar. İhracatçılarımızın ülkemize kazandıracağı fazladan her 1 dolar, terörizme karşı verilen mücadelede âdeta bir kurşun kadar etkili olacaktır.” diye konuştu.

Otomotivde bu yılki hedef 29 milyar dolar

TİM’in ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladığı Toyota Otomobil Fabrikasında konuşan Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Orhan Sabuncu, 2017 yılını yüzde 20 artışla 28,5 milyar dolar ihracatla kapattıklarını belirterek “2008 yılındaki 24,7 milyar dolar ihracatı ancak 2017 yılında geçebildik. Sektörümüz 12 yıldır ihracat şampiyonu. Geçen yıl 28,5 milyar dolarlık ihracatla en yüksek rakama ulaştık. Bu yılki hedef 29 milyar dolar. Geçen yıl araçların yüzde 77’si AB’ye ihraç edildi ve bunların yüzde 41,5’i otomobil. İthal edilen araç ve parçalar dâhil edildiğinde otomotiv sektörü 6,5 milyar dolarlık ticaret fazlası veriyor.” dedi.

Toyota, 1,8 milyar avro yatırım yaptı

Totoya Genel Müdürü Hiroshi Kato da bugüne kadar Sakarya’ya 1,8 milyar avro yatırım yaptıklarını ve 5 binden fazla kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti. Kato, “280 bin adet kapasite ile Sakarya tesisimiz Avrupa’nın en yüksek kapasitesine sahip Toyota fabrikası. Ürettiğimiz araçlar 100’den fazla ülkeye gidiyor” dedi.