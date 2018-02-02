Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ithal edilen sanayi ürünlerinin en az 106 milyar dolarlık kısmının yerlileştirilebileceğini söyledi. TBMM’de bir grup gazetecinin sorularını cevaplayan Özlü “Türk sanayisinin yeteneklerini, yurt dışından ithal ettiğimiz sanayi ürünleriyle buluşturup örtüştüreceğiz. Bunu mutlaka küresel pazara entegre şekilde yapacağız.” dedi.



SIÇRAMA SEKTÖRLER

Odaklanılacak sektörlerle ilgili açıklamalarda bulunan Özlü “43 ürün belirledik. Türkiye’nin sıçrama yapabileceği sektörler var. Kimya ve ilaç gibi. Yarı iletkenler ve elektronikler gibi. Motorlu taşıtlar gibi, makine ve teçhizat gibi, gıda gibi. Bilişim hepsinde var. Bu sektörlere daha çok odaklanacağız. Türkiye böyle sıçrayacak.” dedi.

İlk etapta 43 ürün

Söz konusu Kurul ile ilgili edinilen bilgilere göre, geçmişte orta gelir tuzağını başarıyla aşmış, Güney Kore, İtalya, İspanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Polonya, İsrail ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkeler referans ülkeler olarak belirlendi. Görüş alışverişleri ise devam ediyor.