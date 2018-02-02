Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki aşamadan oluşan iş birliğinin ilk adımında tüketiciler Müşteri İşlem Merkezlerinden (MİM) elektrik ihtiyaçlarının yanı sıra internete de ulaşabilecek. Bir süre sonra ise Türk Telekom ve CK Boğaziçi Elektrik, serbest tüketici kapsamına giren, yani ayda 75 TL’nin üzerinde elektrik tüketen abonelere ortak kampanya ile özel ürünler ve paketler sunacak. Tüketici, elektrik ve internetle ilgili her türlü hizmetinin yanı sıra abonelik, fatura ödeme, kampanyalardan faydalanma gibi hizmetlere de aynı noktadan erişebilecek.

Başta İstanbul Avrupa Yakası olmak üzere toplam 4,5 milyon elektrik tüketicisine hizmet verdiklerini dile getiren CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Yaklaşık 1,5 milyon müşterimiz sayıları 300’e yakın MİM üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyor. NKolay ve Pratik İşlem iş birliği ile oluşturulan bu noktalarda tüketicilerimiz güvenli bir şekilde ödeme yaparken CK Boğaziçi Elektrik’in avantajlı tarife ve kampanyalarından yararlanabiliyor. CK Boğaziçi Elektrik, şimdi de Türk Telekom’la tüketicilerin hayatını daha da kolaylaştırıyor” diye konuştu. Türk Telekom’un CEO’su Paul Doany de Türkiye’de 40,5 milyon aboneye hizmet verdiklerini belirterek, “Bu iş birliği sayesinde önümüzdeki on yılda talep ve arz arasında olabilecek dengesizlikleri ortadan kaldırma anlamında önemli sinerjiler ve fırsatlar yakalayacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Ücret alınmayacak

İş birliği kapsamında Türk Telekom’un yüksek talep gören 14,90 TL’lik 4 Mbps’ye kadar limitsiz 20 GB internet paketi başta olmak üzere kampanyalı ve kampanyasız internet ürünlerinin satışı da başladı. İş birliğinin ileriki dönemlerinde internet dışı ürünler de kapsama dâhil olacak. CK Boğaziçi Elektrik MİM’lerinde verilecek yeni hizmetlerle ilgili tüketiciden herhangi bir ad altında ekstra bir ücret alınmayacak.