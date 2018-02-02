Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

-Aralık 2017 dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artışla 2,3 milyar liraya çıkarmayı başaran Vodafone 23,2 milyon aboneye ulaştı. Söz konusu dönemde Vodafone abonelerinin veri kullanımı 4.5G’nin etkisiyle yüzde 81 artışla yaklaşık 186 petabyte oldu. Vodafone ayrıca 50,6 faturalı abone sayısı ile ilk defa faturasız abone sayısını geçti. Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, 2017-2018 finansal yılının üçüncü çeyreğinin, istikrarlı büyümeyi devam ettirdikleri güçlü bir dönem olduğunu belirterek şunları kaydetti: Bu çeyrekte, bir ‘toplam telekomünikasyon şirketi’ olarak hem 4.5G hizmetlerimize hem de toplam geniş bant hizmetlerimize odaklandık. Müşterilerimizin daha çok dijital dünya odaklı olduğunu ve daha çok data hizmetlerimizden faydalandığını görüyoruz. Bu durum, müşterilerimizin data kullanım oranlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81’lik büyüme olarak kendini gösterdi.