Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyun alanına girmek isteyen gençler sabahın erken saatlerinden itibaren kapıda uzun kuyruklar oluştururken fuara Ubisoft’un da aralarında yer aldığı 30’un üzerinde yerli ve yabancı firma katılıyor. İlk yılında 46 bin, ikinci yılında 83 bin ziyaret sayısını aşan fuarı bu yıl 100 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini dile getiren Gaming İstanbul Direktörü Cevher Eryürek “Türkiye’deki oyun pazarının büyüklüğü 2017’de 750 milyon doları aştı. 2018 tahminleri ise yüzde 15 büyüme öngörüyor. 880 milyon doları hedefleyen bu pazarda 30 milyondan fazla oyuncu var. Bir sabah uyandık ve 30 milyon oyuncumuz olmadı, Türkiye’de oyuna yönelik ciddi bir ilgi var. Üstelik bu ilgi sadece oyun başında geçen zamanla kısıtlı değil, bir yandan oyun da üretiyoruz” dedi.