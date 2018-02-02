Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, şirket olarak başarılı bir yılı daha geride bıraktıklarını belirterek, “Geçen yıl otobüs ve midibüs pazarında yüzde 28’lik paya ulaştık ve üst üste dördüncü defa ‘Türkiye pazar lideri’ olduk. 2017 yılında ciromuz yüzde 17 artarak tarihimizde ilk kez 1 milyar lirayı geçerken ihracatımız da yüzde 33 yükseldi” dedi. Gelecekten vizyonlarına ilişkin üzerinde durulması gereken öncelikli konulardan birinin de elektrikli araçlar ve ‘akıllı şehirler’ olduğunu vurgulayan Yıldırım, “TEMSA olarak, bugün portföyümüzdeki araçlardan üçü elektrikli. Yakın gelecekte dünya genelinde toplu ulaşıma yön verecek ‘akıllı şehirler’in bir parçası olma hedefiyle çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu kapsamda yurt dışındaki yatırım fırsatlarını da yakından inceliyoruz” diye konuştu. TEMSA’nın yurt dışındaki faaliyetleriyle ilgili bilgileri de paylaşan Yıldırım, ABD pazarından çarpıcı bir örnek verdi. ABD’de 1.000 adet TEMSA otobüsün yollarda olduğunu belirten Yıldırım, “ABD gibi uzak bir coğrafyada güçlenerek büyümeyi sürdürüyoruz. ABD pazarındaki payımız yüzde 10 seviyesinde. Facebook’tan Netflix’e, Tesla’dan Google ve Apple’a kadar Silikon Vadisi çalışanları bugün TEMSA markalı servis araçlarıyla taşınıyor. Diğer bir deyişle bir teknoloji firması olarak konumladığımız TEMSA, dünyanın teknoloji devlerine hizmet veriyor” dedi.