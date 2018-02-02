Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Makine Mühendisi Recep Bilâl Şengün’ün ilk örneklerini Lüleburgaz Belediyesi için projelendirip uygulamaya koyduğu bisikletler önümüzdeki aydan itibaren Fransa ve Hollanda’dan yollara çıkmaya hazırlanıyor. Özellikle Avrupa’dan aldıklarını geldiğini belirten Şengün “Kargo taşımacılığı ve engelli vatandaşlar için de ayrı modelleri bulunan bisikletler 40 kilometre hıza kadar çıkıyor. Arkada iki yetişkin, 200 kiloya kadar yük taşıma yolcu taşıma kapasitesi var. Artı birde şoför ile 300 kilo. Yüzde 20 eğim tırmana biliyor. Aynı zamanda pedal destekli elektrik motoru olduğu içinde 60 kilometreye kadar menzili var. Şasesinden kaportasına, boyasına kadar hepsi Türkiye’de yapılıyor. Bu bisikletin üç tekerleğinde ayrı bağımsız süspansiyon var. Çukurları hissetmiyorsunuz ve bisikletin dengesi de bozulmuyor. Bu Türkiye’de ve dünyada ilk bir tasarım olduğu içinde iftihar ediyoruz” dedi. KOCAELİ İHA