Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venus V4 sahipleri, enerjisini hem kendi kullanıyor hem de bir OTG kablo vasıtasıyla sevdikleriyle paylaşabiliyor. 5,5 inç 720x1.280 (HD) çözünürlüklü Gorilla Glass 3 ekrana sahip V4’ün, 4 çekirdekli işlemcisi ve Android Nougat 7.0 işletim sistemi bulunuyor. 5 MP ön ve 4’lü LED flaş destekli 13 MP arka kamerası bulunan Venus V4’ün, 3 GB RAM’i ve 32 GB dâhilî hafızası var. Üstelik SD kartla 64 GB’a kadar da artırılabiliyor. V4’ün satış fiyatı 1.099 TL.