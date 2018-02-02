Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklediklerini bildirdi. Palandöken, yazılı açıklamasında, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’ndan önce 3,83 liraya kadar ulaşan dolar kurunun 3,76 liraya kadar gerilediğini belirtti. Doların yanı sıra Brent petrolün uluslararası varil fiyatının da 73 dolardan 68-69 dolara kadar düştüğüne değinen Palandöken, finans uzmanlarının Brent petrolün varil fiyatıyla dolar kurundaki düşüşün süreceği yönündeki değerlendirmelerine dikkati çekti. Palandöken, benzin ve motorin grubunda yapılan indirim oranında fiyatların aşağı çekilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

VERGİ 10 PUAN AZALTILMALI

Son 6 aydır enflasyon oranlarındaki artışta en büyük paylardan birinin ulaştırma grubundaki fiyat artışları olduğunu belirten Bendevi Palandöken, şunları kaydetti: Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon oranı beklentisini yüzde 7’den yüzde 7,9’a yükseltti. Akaryakıtın fiyatının artması demek, tüm mal ve hizmetlerin fiyatının yükselmesi demektir. Dolayısıyla enflasyon oranlarında kalıcı bir düşüş sağlanıncaya kadar benzin ve motorinin vergisi 10 puan azaltılmalıdır.