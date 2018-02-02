Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taslağın yasalaşmasıyla, iflasın ertelenmesi yürürlükten kaldırılacak. Bunun yerine, iflas erteleme nedeniyle tercih edilmeyen ancak mevzuatta bulunan borçlarda indirim yapılacak. Borçların vadeye bağlanması talebini içeren konkordato da revize edilerek, aktif hâle getirilecek. Konkordato tercih edebilmek için “borca batık hâle gelme” şartı aranmayacak. Borçlunun gerekli belgeleri sunması üzerine mahkeme borçluya derhâl 3 aylık geçici mühlet verecek. Bu süre en fazla 2 ay daha uzatılabilecek. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında hazırlanan kanun tasarısıyla kötüye kullanıldığı belirlenen iflas erteleme kurumunu yürürlükten kaldıracaklarını söyledi. Gül, hem borçlunun hem de alacaklının menfaatini koruyan yeni bir reformu, düzenlemeyi hayata geçireceklerini belirtti.