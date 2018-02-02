Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye geçen yıl gelen turistler, yeme içmeye yaklaşık 6 milyar dolar harcadı. Turizim sektörü, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi, terör saldırıları, Rusya ile yaşanan uçak krizi ve jeopolitik gerilim nedeniyle geçirdiği sıkıntılı dönemi geride bırakıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2014 yılını 34,3 milyar dolarlık rekorla kapatan turizm sektörünün gelirleri, 2015’deki terör olayları nedeniyle 31,5 milyar dolara, hain darbe girişiminin yaşandığı 2016’da da 22,1 milyar dolara gerilemişti. Diplomatik girişimler ve alınan önlemler sayesinde toparlanmaya başlanan turizm sektörü, geçen yıl gelirlerini bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 19 arttırarak yaklaşık 26,3 milyar dolara çıkardı.

Geçen yıl tatilini Türkiye’de geçiren turistlerin toplam turizm harcamalarının 21 milyar 461 milyon 603 bin dolarını kişisel, 4 milyar 822 milyon 53 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Kişisel harcamalar içinde en yüksek kalemi 5 milyar 860 milyon dolarla yeme içme alırken, sektör temsilcileri, her şey dahil sistem nedeniyle turistlerin çoğunun otelden çıkmak istemediğini söylüyor. Turistlerin yüzünü güldüren bu sistem para kazanamayan esnafı ise bir hayli mağdur ediyor. Esnaf, bu sistemin kaldırılmasını talep ediyor.

8,9 milyon vatandaş yurt dışını ziyaret etti

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm giderleri ise 2017’de 5 milyar 137 milyon dolar olarak gerçekleşti. Turizm giderlerinin 4 milyar 95 milyon doları kişisel harcama ve 1 milyar 42 milyon doları paket tur harcamalarından oluştu. Turizm giderlerinin 1 milyar 94 milyon doları yeme içme, 1 milyar 40 milyon doları konaklama ve 401 milyon doları hediyelik eşya harcamalarından oluştu. Yurt dışını ziyaret eden 8 milyon 886 bin 916 vatandaşın ortalama harcaması 578 dolar olarak belirlendi.