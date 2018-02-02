Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ejder Yalçın, operasyonel anlamda Fırat Kalkanı Harekâtı’nın ardından Zeytin Dalı Harekâtı’nda da sınır ötesi deneyimi yaşayarak güvenlik güçlerine katkı verdi. Ejder Yalçın’ı geliştirmeye devam ederken ihracatına yönelik de yoğun bir çalışma yürüten Nurol Makina, bunun karşılığını geçen yıl Tunus’a yaptığı ilk satışla aldı. Yurt içi siparişleri karşılarken Tunus’a yeni ülkeler eklemek için birçok ülkede tanıtım ve testlere katılan Nurol Makina, bu çabalarına da yanıt buldu. Araçlar, geçen yıl Romanya, Slovakya ve Özbekistan’ın da aralarında olduğu 7 ülkedeki zorlu testlere katılarak performansını gösterdi.



BAŞARI BİLANÇODA

Zırhlı araçların sahada ve pazarda yakaladığı bu başarı şirketin ekonomik göstergelerine de yansıdı. Nurol Makina, geçen yıl 131 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Asıl çarpıcı gelişme ise ihracat rakamında oldu. Şirket, 2016’da yaklaşık 400 bin dolarlık ihracat yaparken, geçen yıl bu rakam 50 milyon doları aştı. İhracat geliri 2016’da ciroda yüzde 5’lik bir paya sahipken, geçen yıl bu oran yüzde 40’a tırmandı. Nurol Makina’nın gelecek yıla ilişkin siparişleri dikkate alındığında, ihracatın cirodaki payının 2018’de yüzde 50’nin üzerine çıkması bekleniyor.