Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobaonoğlu ANKARA



Türkiye, yeni kararlarla iş yapmanın en kolay olduğu ülkelerden biri olacak. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine başlanan yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik yeni adımlarla ilgili bilgi verdi. Tüfenkci “Özellikle gümrüklerde, taşınır malların rehini kanununda, Türk Ticaret Kanunu’nda değişikliklerimiz var.” diye konuştu. TBMM’de bir grup gazeteciyle sohbetinde konuşan Tüfenkci “Türk Ticaret Kanunu’nda şirket kurmayı kolaylaştıracak hükümler getiriyoruz. Yine Türk Ticaret Kanunu’nda yapacağımız düzenleme ile artık tacirlerimiz kuruluş aşamasındaki defter tasdiklerini noterlerde yaptırmayacaklar. Bu önemli bir düzenleme, çünkü insanlar noterlere gidip hem yüksek oranda bedeller ödüyorlardı hem de ayrı bir işlem yaparak vakit kaybediyorlardı. Şimdi şirket kuruluşunu elektronik ortamda gerçekleştirme veya bizzat giderek ticaret sicil müdürünün yanında bu şirketleri kurma imkânları var. Kurarken de hemen Maliye vergisi numarasını alıyorlar ve aynı zamanda kuruluş aşamasındaki defter tasdiklerini de orada gerçekleştirme sağlayacaklar. Birincisi, bu pratik bir fayda getirir. İki, maliyetleri ciddi anlamda düşürüyor. Çünkü orada biz belli bir oranı geçmeden çok düşük maliyetlerle ticaret sicilinde defter tasdiklerini sağlamış olacağız.” ifadelerini kullandı.



HAM MADDEYE REHİNDE DÜZENLEME

Taşınır Malların Rehini Yasası’nı çıkardıklarını ifade eden Tüfenkci “Bir yıllık uygulamamızda gördük ki özellikle hammadde ve mamul ürünlerinde bir sıkıntı var teminatlarda. Siz hammaddeyi işliyor, satıyorsunuz bu sefer rehin konduğunda o hammaddeyi işleyememe durumu oluyordu. Şimdi bir düzenleme ile biz bunu da aşmış olacağız. Artık hammadde bir yandan vatandaş işleyebilecek ama rehin o işlediğinde ‘ben bundan şu şişeyi ürettim’ diyorsanız, o şişenin üzerine rehin geçecek” dedi.

KDV çalışması son aşamaya geldi

Öte yandan, Bakan Tüfenkci KDV ile ilgili yapılan çalışmanın ne durumda olduğuyla ilgili soruya “Son aşamaya geldi. Özellikle bu konuda reform yapmak istiyoruz” cevabını verdi. Gümrük Kanunu’nda antrepolardaki işlemleri ve fiyatlandırmaları düzenleyen maddeler bulunduğunu da söyleyen Tüfenkci “85 TL gibi rakamlara tekabül ediyordu. Bunu 40-50 katına kadar artırma yetkisi alıyoruz. Böylelikle daha caydırıcı olacak” dedi.