Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerjisa Enerji ek astış dahil sermayesinin yüzde 20’sine denk gelen 236,2 milyon adet pay satıyor. Fiyat aralığı 6,25 ila 7,50 lira. Halka arzın ek satış da dahil fiyat aralığının üst bandından gerçekleşmesi durumunda büyüklük 1,77 milyar lira, alt banttan gerçekleşmesi durumunda 1,47 milyar lira olacak.

Uluslararası talep toplama bugün seans sonuna kadar devam edecek. Halka arz süreci Ak Yatırım, Citi, HSBC, Deutsche Bank ve BofA Merrill Lynch tarafından yürütülüyor. Enerjisa, 8 Şubat’ta borsada işlem görmeye başlayacak. Sabancı Grubu’nun borsadaki şirketlerinin sayısı da 12 ye ulaşacak.