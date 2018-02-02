Enerjisa Enerji ek astış dahil sermayesinin yüzde 20’sine denk gelen 236,2 milyon adet pay satıyor. Fiyat aralığı 6,25 ila 7,50 lira. Halka arzın ek satış da dahil fiyat aralığının üst bandından gerçekleşmesi durumunda büyüklük 1,77 milyar lira, alt banttan gerçekleşmesi durumunda 1,47 milyar lira olacak.
Uluslararası talep toplama bugün seans sonuna kadar devam edecek. Halka arz süreci Ak Yatırım, Citi, HSBC, Deutsche Bank ve BofA Merrill Lynch tarafından yürütülüyor. Enerjisa, 8 Şubat’ta borsada işlem görmeye başlayacak. Sabancı Grubu’nun borsadaki şirketlerinin sayısı da 12 ye ulaşacak.
Enerjisa halka arzında tüm hisselere talep geldi
02.02.2018 - 04:45 | Son Güncelleme: 02.02.2018 - 04:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yatırımcıların Enerjisa halka arzına yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor. Enerjisa’nın halka arzının ilk gününde ek satış dahil tam talep geldi.
Enerjisa Enerji ek astış dahil sermayesinin yüzde 20’sine denk gelen 236,2 milyon adet pay satıyor. Fiyat aralığı 6,25 ila 7,50 lira. Halka arzın ek satış da dahil fiyat aralığının üst bandından gerçekleşmesi durumunda büyüklük 1,77 milyar lira, alt banttan gerçekleşmesi durumunda 1,47 milyar lira olacak.
Etiketler : enerjisa,
540799 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/540799.aspx
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