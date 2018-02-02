Bu yıl KOBİ kredileri ve kurumsal kredilerle reel ekonomiye sağladıkları desteğin yüzde 19,5 gibi dikkat çekici bir artışla 166 milyar TL seviyesine ulaştığını ifade eden Akbank Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “2017 yılında aktiflerimiz yüzde 16,0 büyüyerek 342 milyar TL’ye yükseldi” dedi.
Ekonomiye 261 milyar lira destek sağladı
02.02.2018 - 04:53 | Son Güncelleme: 02.02.2018 - 04:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz yılı 6 milyar 20 milyon TL net kârla kapatan Akbank, krediler yoluyla da ekonomiye 261 milyar TL destek sağladı.
Etiketler : akbank,
540800 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/540800.aspx
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