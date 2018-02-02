Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl KOBİ kredileri ve kurumsal kredilerle reel ekonomiye sağladıkları desteğin yüzde 19,5 gibi dikkat çekici bir artışla 166 milyar TL seviyesine ulaştığını ifade eden Akbank Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “2017 yılında aktiflerimiz yüzde 16,0 büyüyerek 342 milyar TL’ye yükseldi” dedi.