Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2017'ye ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre, geçen yıl aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artışla 22 milyon 218 bin 945'e ulaştı. Bunların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 103 bin 42 taşıt içinde otomobil yüzde 65,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 16,5 ile kamyonet, yüzde 7,3 ile traktör, yüzde 7 ile motosiklet takip etti. Taşıtların yüzde 4'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralıkta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kasım ayına göre yüzde 5,7 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 2,9, kamyonette yüzde 9,7, kamyonda yüzde 33,8, motosiklette yüzde 22,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 8,3, traktörde yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 14, otobüste ise yüzde 46 artış görüldü.

Söz konusu dönemde bir önceki yılın aralık ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 1,6 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde yüzde 2,4, minibüste yüzde 3,7, otobüste yüzde 29,2, kamyonette yüzde 9,8 olarak hesaplandı. Kamyonda yüzde 45, motosiklette yüzde 3,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 11,2, traktörde ise yüzde 3,2 azalış gerçekleşti.

Geçen yıl ocak-aralık döneminde trafiğe 1 milyon 247 bin 449 taşıtın kaydı yapılırken, 118 bin 928 taşıtın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 128 bin 521 arttı.

- Devri yapılan araçlar

Aralıkta devri yapılan toplam 673 bin 141 taşıt içinde otomobil yüzde 69,5 ile ilk sırada yer alırken, bunu sırasıyla yüzde 17,1 ile kamyonet, yüzde 4 ile traktör, yüzde 3,5 ile motosiklet izledi. Aralık ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,9'unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Geçen yıl aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 35 bin 978 otomobilin yüzde 38,4'ü LPG, yüzde 35,4'ü dizel, yüzde 25,9'u benzin yakıtlı, yüzde 0,4'ü ise yakıt türü bilinmeyen otomobiller olarak kayıtlara geçti.

Aralıkta trafiğe kaydı yapılan 67 bin 154 otomobilin yüzde 14,4’ünün Volkswagen, yüzde 13,4'ünün Renault, yüzde 7,2'sinin Fiat, yüzde 7'sinin Toyota, yüzde 6,1'inin Hyundai, yüzde 5,4'ünün Nissan, yüzde 5,3'ünün Opel, yüzde 5,2’sinin Ford, yüzde 5’inin Dacia, yüzde 4,2’sinin Skoda olduğu, yüzde 26,8'inin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 741 bin 902 otomobilin yüzde 40,8'i 1501-1600, yüzde 26,1'i 1401-1500, yüzde 14,3'ü 1300 ve altı, yüzde 13,7'si 1301-1400, yüzde 4'ü 1601-2000, yüzde 1'i de 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 58,7'si beyaz, yüzde 18,4'ü gri, yüzde 7,6'sı siyah ve yüzde 5,7'si kırmızıyken yüzde 9,5'i diğer renklerden oluştu.

- Taşıtların ortalama yaşı 13,1

Türkiye'de 2017 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 22 milyon 218 bin 945 motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 13,1 olarak hesaplandı.

Ortalama yaş otomobillerde 12,4, minibüslerde 12,7, otobüslerde 12,5, kamyonetlerde 10,5, kamyonlarda 15,5, motosikletlerde 12,7, özel amaçlı taşıtlarda 11,7 ve traktörlerde 22,9 olarak belirlendi.