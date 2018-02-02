Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük emeklilik fonu olan Japonya'nın Hükümet Emeklilik Yatırım Fonu (GPIF) üç ayda 55 milyar dolar kazandı.

Emeklilik fonunun getirisi ise sadece yüzde 3,1 ve bu da yenin ucuzlarken global hisse senedi piyasalarının rekor tazelediği ortamda böyle bir kar rakamına ulaşmaya yetiyor.

GPIF, 31 Aralık'la biten üç aylık dönemde elde ettiği bu karla birlikte üst üste karla kapanan altıncı çeyreği bilançoya yazdı ve bu da son dört yılın en iyi dönemine işaret etti.

55 milyar dolarlık son karla birlikte Japon emeklilik fonunun tüm varlığı 1,46 trilyon dolara çıktı.

1,46 TRİLYON DOLAR NASIL DAĞILIYOR?

Fonun varlıklarının yüzde 26,1'i yerel hisse senetlerinden oluşarak 2014'ten beri ilk kez yüzde 25 hisse oranı hedefinin aşıldığını gösteriyor.

GPIF'in portföyünde Japon hisseleri ve yabancı ülke hisseleri için hedeflenen oran yüzde 25 ile eşitken yerel hisselerde bu orandan yüzde 8'e kadar sapmaya izin veriliyor. Yabancı hisselerde oran en fazla yüzde 33'e kadar çıkabiliyor.

Fon, üçüncü çeyrekte yüzde 24,4 olan yerel hisse oranını yüzde 26,1'e çıkarırken yabancı hisseleri yüzde 24'ten yüzde 25,1'e yükseltti. Fonun yüzde 28,5'i yerel, yüzde 14'ü yabancı tahvillerde.