Faiz oranlarının mevcut seviyesi hakkında TRT Haber'e konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, faizlerin yatırım yapılabilir seviyeye gelmesi gerektiğini söyleyerek " İlk 500 şirketin net kârının yüzde 50’si faize gidiyor. Faiz hesabı yapılacaksa ulusal enflasyona bakmamak lazım. Sanayici için önemli olan uluslararası genel faizler" dedi.
Bankalara yeni kaynak oluşturulması durumunda faizlerin ineceğini belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, "Bankalar aktiflerini seküritize ederek yurtdışından kaynak bulabilir" diye konuştu.
Kredi genişlemesinin enflasyonist etki oluşturulmadığını vurgulayan Ertem, "TCMB’nin kararlı duruşu maksimum düzeyde olacak" dedi.
2017 büyüme öngörüsünü yüzde 7'nin biraz üzerinde açıklayan Ertem'e göre doğrudan yabancı yatırımlar 2018'de en üst düzeyde artabilir.