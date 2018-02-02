Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PİYASA TURU:



09:25 Tarım dışı gününde borsa ne olur?

BIST100 endeksi dün 7,2 milyar lira hacimle yüzde 0,41 düştü ve 119 bin 44'ten kapandı. ABD'de Türkiye ETF'i yüzde 0,44 yükseldi, Gelişen Piyasalar ETF'i yüzde 1,35 geriledi.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

Ata Yatırım

"Endeks dün genel olarak küresel piyasalar ile paralel olarak geri çekilmelerini sürdürmüştür. Endeksin yeni güne yatay açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 119,000 destek noktasında tutunamaması durumunda 118,000 destek noktasına kadar geri çekilmeler yaşanabilir. 118,000 destek noktasını kırması durumunda 117,500 destek noktasını takip edeceğiz. Endeksin 119,000 destek noktasında tutunması durumunda yeniden 120,000 direnç noktası test edilebilir. 120,000 direnç noktası kırılmadan yükselişler sınırlı kalacaktır."

Anadolu Yatırım

"Global piyasalarda bu sabah ABD 10 yıllık faizdeki yükselişin de etkisiyle negatif havanın devamını görürken BIST'te dün yaşanan düşüş sonrasında bugüne yatay başlangıç bekliyoruz. Dün 120.894 puanı gördükten sonra kar realizasyonları ve ABD 10 yıllık faizlerindeki yükselişin etkisiyle yaşanan satış baskısında 118.659 puana kadar gerileyen 100 Endeksi kapanışı %0,41'lik kayıpla 119.044 puandan yaptı. Dün gün içinde test edilen 118.600 desteği üzerinde kalınması durumunda gelecek tepki alımlarında 119.300-119.600 ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Olası tepkinin kalıcı olması için gün içerisinde 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen bu seviye üzerine yerleşme sağlanmalı. Sağlanırsa 120.000-120.500 bölgesi güçlü direnç olmaya devam edecek. Endekste stop-loss seviyemiz ise 118.000 olmaya devam ediyor. Yurtdışında bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu yakından izlenecek. İstihdam raporu içerisinde enflasyon beklentileri açısından ortalama saatlik kazançlar doların değeri açısından daha önemli. Yurtiçinde ise Afrin ve Münbiç ile ilgili gelişmeler yakından izlenmeye devam edilirken bugün akşam açıklanması beklenen Ereğli Demir Çelik'in 4Ç17 sonuçları izlenecek."

08:30 Türk Lirası'nda günün ilk işlemleri

Dolar/TL bu sabah 3,7431'de. Dolar kuru yüzde 0,33 yükselişte.

Euro/TL ise 4,6780

Sterlin/TL 5,34

08:20 Dolar Endeksi kritik veriyi bekliyor

Dolar başlıca para birimleri karşısında kayıplarını telafi etti ancak yatırımcıların euro bölgesindeki canlanan ekonomik güçlenmeye odaklannmasıyla haftalık düşüş kaydetmeye hazırlanıyor. Dolar endeksi 88,701 ile yatay seyrediyor. Endeks bir hafta önce gördüğü üç yılın dip seviyesi olan 88,429'un üzerinde bulunsa da halan haftalık yüzde 0,4 düşüşte.

ABD'de bugün TSİ 16:30'da açıklanacak Ocak ayı tarım dışı istihdam verisi hem işgücü piyasası hem de enflasyon sinyalleri açısından dolar için hassasiyet taşıyor.

08:10 Asya'da satış günü

Asya piyasalarında Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faize müdahelesi tartışılırken Nikkei225 yüzde 0,62 düşüyor.

Japonya hariç MSCI Asya Pasifik bölgesel gösterge endeks de yüzde 0,64 düşüşte.

Çin Şangay bileşik endeks yüzde 0,65 değer kaybediyor.

Asya'daki satış dalgası ABD tahvil faizleriyle başlayan ve küresel ölçeğe yayıylan yükselişin bir yansıması.

ABD 10 yıllık tahvil faizi bu sabah yüzde 2,80'i de aştı. 30 yıllık tahvil faizi 2017 Mayıs'tan sonra ilk kez yüzde 3'te.

Tahvil piyasasının neden olduğu endişelerle S&P500 yüzde 0,4 yükseldikten sonra yönünü aşağı çevirdi ve yüzde 0,1 düştü. Nasdaq Facebook bilançosuyla yaşanan yükselişini kalıcılaştıramayarak yüzde 0,4 geriledi.

Dwo Jones Industrial da 157 puan yükseldikten sonra 37 puan kayıpla 26 bin 186'dan kapandı.