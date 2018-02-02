Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketin dördüncü çeyrek gelir artışı, 2009 yılında aynı dönemdeki yüzde 42’lik artıştan bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Net kar 1,9 milyar dolar ile rekor seviyede gerçekleşirken hisse başına kar 3,75 dolar oldu. Analistlerin beklentisi hisse başına 1,83 dolar kâr açıklanması yönündeydi.

Şirketin kurucusu Bezos yılın ilk ayında servetine 17,4 milyar dolar katmıştı. Serveti Perşembe borsa kapanışı itibariyle 116,4 milyar dolar olan Bezos’un toplam serveti bilanço sonrası bir ara 123 milyar dolar ile rekor kırdı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde birinci sırada yer alan Bezos’u sırasıyla Bill Gates, Warren Buffett ve Mark Zuckerberg izliyor. Amazon hissesi kapanışın ardından vadeli işlemlerde yüzde 7’ye yakın yükseldi.