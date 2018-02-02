Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapan bir otobüsün bagajında, kripto para üretiminde kullanılan makine ve güç bulundu.

Alınan bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye sınır kapısından geçerek yurda gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan detaylı aramada, yolcu bagajlarının konulduğu kısımda siyah poşete sarılmış, faturasız, belgesiz ve beyan edilmeyen kripto para yapımında kullanılan makine ile bu makineye ait güç kaynağı ele geçirildi.

Makinenin otobüste yolcu olarak bulunan O.Ö'ye ait olduğu tespit edildi.

Makinelere el konuldu, şüpheli gözaltına alındı.