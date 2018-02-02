Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ceza infaz kurumlarında hükümlülere yönelik 180 alanda meslek eğitimi verildiğini ifade etti.

Eğitimlerin ardından hükümlülerin kurulan tesislerde üretime katılarak yeni bir meslek sahibi olmak için ter döktüğünü belirten Atan, ürünlerin de büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Atan, cezaevlerindeki üretim alanına "yenilenebilir enerji"yi de ilave ettiklerini aktararak, İzmir'in Foça ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumunda hayvan atıklarından elektrik elde edilmesi için başlatılan projenin tamamlandığını bildirdi.

Proje kapsamında biyogaz tesisi kurulduğunu dile getiren Atan, bu tesiste hayvan atıklarından enerji üretileceğini vurguladı.

Atan, "Bu ay sonunda faaliyete geçecek biyogaz tesisinde hayvan atıklarından üretilecek enerjiden cezaevinin elektrik ve ısı ihtiyacını karşılayacağız. Böylece, dünyada ilk kez bir cezaevi, biyogaz tesisiyle kendi enerjisini üretecektir." ifadesini kullandı.

Tesislerde günlük yaklaşık 75 ton hayvan gübresinden enerji üretileceğine dikkati çeken Atan, cezaevinin yüzde 60'lık elektrik ihtiyacının tesiste elde edilen üretimden karşılanacağını kaydetti.