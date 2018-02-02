Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,78’lik düşüşle tamamladı. Endeks 925 puanlık artışla 118 bin 119 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi de yüzde 0,35 değer kaybetti.