Buna göre fiyatı yüzde 40,21 artan salatalık ocak ayında zam şampiyonu oldu. Salatalığı yüzde 26,20’yle ütü, yüzde 25’le boğaz köprü geçiş ücreti izledi. Fiyatı en çok düşenler ise yüzde 18,91 ile etek ve yüzde 15,65 ile kazak oldu.
Zam şampiyonu salatalık
03.02.2018 - 04:02 | Son Güncelleme: 03.02.2018 - 04:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ocak 2018 döneminde İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.
Etiketler : zam,salatalık,
541001 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/541001.aspx
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