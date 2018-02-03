Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre fiyatı yüzde 40,21 artan salatalık ocak ayında zam şampiyonu oldu. Salatalığı yüzde 26,20’yle ütü, yüzde 25’le boğaz köprü geçiş ücreti izledi. Fiyatı en çok düşenler ise yüzde 18,91 ile etek ve yüzde 15,65 ile kazak oldu.