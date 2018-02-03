Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Karasu, havaların sıcak gitmesi sebebiyle bu yıl kaban, mont üretimi ve satışında ciddi oranda azalma görüldüğünü belirterek, “Kışlık ürünler indirime kaldı” dedi. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Süleyman Gürsoy da eskiden insanların kış gelmeden kışlık ayakkabılarını alıp kenara koyduğunu, şimdi kar yere düşmeden, ayakları üşümeden kimsenin mağazaya gidip ayakkabı satın almadığını anlattı. Kışlık ayakkabı satışlarında düşüş yaşandığını dile getiren Gürsoy, vitrinlerde indirim üstüne indirim yapıldığını kaydetti. Gürsoy, “Hava şartları kışlık ürünlerde yüzde 20-30 düşüşe sebep oldu. 15 Şubat itibarıyla yaz sezonu ürünleri vitrinlerde yerini almaya başlayacak. Şu an fiyatlar çok ucuz” diye konuştu.