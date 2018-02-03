Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin dört bir yanını kara yolu ve demir ağlarla ören Ulaştırma Bakanlığı, Ankara-Niğde otoyolu ile Edirne ve Şanlıurfa’yı birbirine bağlayacak adımı attı. Temeli Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan otoyol 2019 yılından itibaren hizmet vermeye başlayacak. 4 milyar liraya mal olacak yatırımla birlikte Ankara-Niğde arası da 4 saatten 2 saate inecek. Temel atma töreninde konuşan Başbakan Yıldırım “Edirne’den Ankara’ya, Ankara’dan Niğde’ye ve oradan Adana’ya, Gaziantep’e, Şanlıurfa’ya ve güzergâh üzerinde bulunan diğer iller de var, bütün bu iller için büyük bir hayali gerçeğe dönüştürme adına son bir hamle yapıyoruz. Edirne’den otoyola giren bir vatandaşımız bu yol bittiğinde Şanlıurfa’ya kadar hiç araba sollamadan otoyolla gidecek, rahat konforlu bir seyahat edecek. Böylece 2 bin kilometrekarelik bir otoyolun eksik kalan 332 kilometrelik bölümünü de Ankara-Niğde arasında bitirmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı. Yolun yapımının 3 yıl olarak planlandığını belirten Yıldırım, “2020 çok geç. 2019 sonu için söz aldık. 3 yılda bitirirse işletme süresi 9 yıla düşüyor. 2 yılda bitirirse 10 yıla çıkıyor. Dolayısıyla herkes kazanıyor. Müteahhit, Ankara, Nevşehir, Konya, Aksaray, G.Antep’e, Mersin’e kadar seyahat eden herkes bu işten kazanıyor. Bu yol bittiğinde Ankara’dan Niğde’ye gidiş yarı yarıya azalacak. 4 saatten 2 saate düşecek. Eğer Ankara’da oturuyorsanız, sabah Niğde’ye kahvaltıya bile gidebilirsiniz. Bir yılda zaman kazanmaktan, az yakıt yakmaktan dolayı da yaklaşık 200 milyon tasarruf var. Yollarda ömrünüz geçmeyecek” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da otoyolun, bölgedeki illerin ulaşımını kolaylaştıracağına dikkati çekti. Arslan “Ülkenin kalkınması, sanayi ve endüstrisinin büyümesinin olmazsa olmazı olarak gördüğümüz ulaştırma altyapı projelerini, sadece yoldan geçen araçları hesaba katarak ‘ekonomiktir veya değildir’ diye yorumlarsak en büyük hatayı burada yapmış oluruz. Hâlbuki bu projeler insanımızın erişimini sağlıyor, hayatını kolaylaştırıyor. Güzergâh üzerindeki sanayinin, endüstrinin büyümesini, böylece de istihdam sağlıyor, ekonomiye katma değer oluşturuyor” diye konuştu.

5 bölgeyi birbirine bağlayacak

Söz konusu proje kapsamında 277 kilometresi otoyol, 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 332 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde Otoyolunun, Ankara ile Ahiboz arasındaki 30 kilometrelik kesimi 2x4 şeritli, Ahiboz-Gölcük arasındaki 247 kilometrelik kesimi 2x3 şeritli, bağlantı yolları ise 2x2 şeritli olacak. Proje bünyesinde 5 viyadük, 28 köprü, 114 alt geçit, 386 menfez, 5 servis ve park alanı, 2 bakım alanı ve 14 ücret toplama sistemi bulunacak. Ankara-Niğde Otoyolunun tamamlanmasıyla Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan, uluslararası öneme sahip ulaşım ağı hizmete sunulmuş olacak.