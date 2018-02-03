Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Frankfurt Müdürü Muhammet Ensar Karabulut, 2017 yılında Almanya’da yaklaşık 4,11 milyon yolcunun THY ile yolculuk ettiğini belirterek “Almanya geneli ortalama doluluk oranımız ise yüzde 79 seviyesinde gerçekleşti” dedi. 2017 yılını hedeflerin üzerinde kapattıklarını dile getiren Karabulut “Yaklaşık 630 bin yolcumuzu ortalama yüzde 82’lik doluluk oranlarıyla uçaklarımızda misafir ettik. Doluluk oranlarımız bir önceki seneye göre 6 puanlık bir artış gösterdi. Bu sayede 2018 hedeflerimizi daha da yukarı çektik. 2018 yaz tarifemizde Frankfurt olarak 25 Mart itibari ile ikinci geniş gövde uçağımızı (A330) hattımıza koyuyoruz ve böylelikle hem kapasitemizi hem de ürün çeşitliliğimizi artırmış oluyoruz. Bu kapasite artışı ile birlikte yolcu sayımızı 2018 yılı içerisinde en az yüzde 5 artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.