Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’da 3 şubesi bulunan Özsüt, 2023’e kadar 10 ülkede şube açacak. Özsüt Genel Müdürü Güçlü Şeneler “Hedefimiz arasında Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu’daki ülkeler bulunuyor” dedi. Ev dışı tüketimin yılda 55 milyar liraya yaklaştığını belirten Şeneler “Yeme-içme sektörü, geri dönüşün 2-4 yılda gerçekleşmesi ve yüzde 15-20 arasında değişen kâr marjları ile oldukça cazip” diye konuştu. Şeneler, İzmir Kemalpaşa’da bir fabrikalarının bulunduğunu, Marmara Bölgesi’nde de fabrika kurmayı planladıklarını sözlerine ekledi.