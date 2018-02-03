Azerbaycan’da 3 şubesi bulunan Özsüt, 2023’e kadar 10 ülkede şube açacak. Özsüt Genel Müdürü Güçlü Şeneler “Hedefimiz arasında Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu’daki ülkeler bulunuyor” dedi. Ev dışı tüketimin yılda 55 milyar liraya yaklaştığını belirten Şeneler “Yeme-içme sektörü, geri dönüşün 2-4 yılda gerçekleşmesi ve yüzde 15-20 arasında değişen kâr marjları ile oldukça cazip” diye konuştu. Şeneler, İzmir Kemalpaşa’da bir fabrikalarının bulunduğunu, Marmara Bölgesi’nde de fabrika kurmayı planladıklarını sözlerine ekledi.
Özsüt gözünü yurt dışına dikti
03.02.2018 - 04:22 | Son Güncelleme: 03.02.2018 - 04:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’de kurulan ve 80’inci yaşını kutlayan Özsüt, hedef büyüttü. 180 şubesi bulunan şirket, 2018’de mağaza sayısını 200’e çıkarmayı planlarken, yurt dışı yatırımlarını da artıracak.
Etiketler : özsüt,
541005 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/541005.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER