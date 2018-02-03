Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, geçen yıl aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artışla 22 milyon 218 bin 945’e ulaştı. Bunların yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14’ünü motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Öte yandan trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 13,1 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 12,4, minibüslerde 12,7, otobüslerde 12,5, kamyonetlerde 10,5, kamyonlarda 15,5, motosikletlerde 12,7, özel amaçlı taşıtlarda 11,7 ve traktörlerde 22,9 olarak belirlendi.