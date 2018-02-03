Buna göre, geçen yıl aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artışla 22 milyon 218 bin 945’e ulaştı. Bunların yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14’ünü motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Öte yandan trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 13,1 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 12,4, minibüslerde 12,7, otobüslerde 12,5, kamyonetlerde 10,5, kamyonlarda 15,5, motosikletlerde 12,7, özel amaçlı taşıtlarda 11,7 ve traktörlerde 22,9 olarak belirlendi.
Türkiye’de taşıtların ortalama yaşı 13,1
03.02.2018 - 04:25 | Son Güncelleme: 03.02.2018 - 04:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2017’ye ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri’ni açıkladı.
Buna göre, geçen yıl aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artışla 22 milyon 218 bin 945’e ulaştı. Bunların yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14’ünü motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Etiketler : tüik,taşıt,
541006 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/541006.aspx
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