Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin Karadeniz’deki münhasır ekonomik bölgeleri ve kıta sahanlıkları içinde faaliyet gösteren deniz bölümü şirketinin faaliyetleri vergiye tabi olmayacak. Danışmanlık, hukuk, muhasebat ve mühendislik hizmetleri KDV’den istisna tutulacak. Söz konusu istisnadan, proje kapsamında görev alan alt taşeron ve tedarikçi gibi şirketler yararlanamayacak. Ayrıca ÖTV mükelleflerince teslim edilecek mallarda da istisna uygulanacak. Kullanılacak ÖTV’ye tabi malların listesinin Enerji Bakanlığına sunulacağı ifade edildi.