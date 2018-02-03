Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, milyoner göçü istatistiklerini inceledi. Araştırmaya göre; 2017 yılında dünya üzerinde 95 bin milyoner ülkesini terk etti. Geçtiğimiz yıl milyonerlerle ilgili 4 bin 85 haber çıkışı tespit edildi. Göç edenlerin büyük çoğunluğunun gelişmekteki ülkelerde olduğu anlaşıldı. Zirvede ise Çin yer aldı. 2017 yılında ülkesini terk eden Çinli sayısı 10 bin olarak belirlendi. Bu sayıyı 7 bin milyoner göçü veren Hindistan takip etti. 2017’de 82 bin olan milyoner göçü sayısı, 2016’da 64 bin olmuştu. Artan milyoner göçünün başlıca sebepleri arasında kişisel güvenlik, eğitim, sağlık, iklim ve temizlik gösteriliyor.

Avustralya başı çekti

En fazla milyoner göçü alan ülkeler bazında ise 10 binle Avustralya başı çekti. Avustralya’yı 9 binle ABD, 5 binle Kanada ve Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Diğer tercih edilen yerler arasında 3 bin milyonerin göç ettiği Karayip Adaları bulunuyor. 6’ıncı sırada 2 bin milyonerin göç ettiği İsrail ve İsviçre yer alıyor. Onları, bin milyoner göçüyle 8’inci sırada Yeni Zelanda, 9’uncu sırada Singapur takip ediyor.

6 bin milyoner Türkiye’den

Ülkesini terk edenlerin en çok tercih ettiği yerler baz alındığında, Çin’in tercihi ABD, Kanada ve Avustralya olarak karşımıza çıktı. Hintlilerin seçimi ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya ve Kanada’dan yana oldu. Verilere göre; geçen yıl göç eden Türk milyoner sayısı da 6 bin oldu. Milyoner göçleri sıralamasında Türkiye üçüncü sıraya yerleşti. Son iki yılda Türkiye’yi terk eden milyoner sayısı 12 bine ulaştı. Türkiye hakkını Avrupa Birliği ülkeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden yana kullandı.