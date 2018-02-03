Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzak mesafedeki nesneler anlık olarak tespit edilerek sürüş güvenliği arttırılacak. Özel kamera teknolojisi, nesne tespiti için maksimum mesafenin 30 metreden 100 metreye çıkarılmasını sağlıyor. Aynı zamanda nesne tespit kesinliği de yüzde 14’ten yüzde 81’e ulaşıyor. Mitsubishi Electric’in tescilli Maisart markası altında yapay zekâ teknolojisi kullanılarak geliştirilen bu yeni teknoloji; yayalar, otomobiller ve motosikletler gibi farklı nesneleri ayırt edebiliyor. Sistem, gelecek dönemde kötü hava şartları, gece ve virajlı yollar gibi zorlu koşullarda daha güçlü sürüş performansına imkân sağlayacak.