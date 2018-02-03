Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Değerli Maden Taş ve Döviz Piyasası Kurum ve Kuruluşlar Derneği (DEMAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdal Tunçer, Türkiye genelinde Hazine Müsteşarlığından izin ve yetki belgesi alarak açılan döviz bürosu sayısının 830 olduğunu söyledi. Ancak ülkedeki toplam döviz bürosu sayısının 3 bin 830’ları bulduğunu belirten Tunçer “Yani döviz bürosunun yaptığı işlemleri yapan bu iş yerlerinin yüzde 78’i yasal değil. Bir bakıma ‘Her 5 döviz bürosundan 4’ü kaçak’ diyebiliriz” ifadelerini kullandı. Tunçer, özellikle alışveriş merkezlerinde ve otellerde çok sayıda döviz bürolarının kurulduğunu, bu yerlerin yetkili belgesi olmadığını vurguladı. Hazine’den izin almadan kaçak olarak faaliyet gösteren kuruluşlara ceza kesildiğini kaydeden Tunçer, bu cezanın alt limitinin 6 bin 306 TL, üst limitinin 52 bin 601 TL olduğunu dile getirdi. Tunçer, kaçak döviz büroları yüzünden devletin her yıl yüz milyonlarca lira vergi kaybı olduğunu sözlerine ekledi.