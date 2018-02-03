Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da evlilik hazırlığı yapan çiftler için gelinlikten düğün organizasyonuna, nikah şekerinden yemek takımlarına kadar çok sayıda ürün ve hizmetin yer aldığı 16. Evlilik Fuarı açıldı.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda, Patika Fuarcılık tarafından düzenlenen ve 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda, evlilik hazırlığında olan ya da yeni ev kuracak çiftler bütün ihtiyaçlarına uygun seçenekleri bulabilecek.

Patika Fuarcılık Genel Müdürü Didem Cılga, fuara her yıl ortalama 50 bin civarında ziyaretçi geldiğini söyledi. Düğün hazırlıkları için maliyetin bu yıl arttığını dile getiren Cılga, “Geçtiğimiz yıllarda 50-60 bin liraya düğün yapılıyordu. Bu sene fiyatlar 70 bin liraya dayandı. Düğün pastası, gelin arabası, nikah şekeri gibi 20 kalemden oluşuyor. Hepsini tek tek almak çok fazla vaktinizi alıyor birçok yer gezmek zorunda kalıyorsunuz. Fuarda hepsi bir arada. Ayrıca 150’ye yakın firma var. Tüm firmaların fuara özel kampanyaları var. Fiyat karşılaştırması yapılabilir” diye konuştu.