Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yıla 115.333 seviyesinden başlayan ve genele yayılan alışlarla 7 kez en yüksek seviye rekoru kıran BIST 100 endeksi, ocakta 121.531,50 puana kadar çıktı. Aylık bazda bakıldığında ocakta 119.528,80 puanla tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi bu dönemde yüzde 3,64 değer kazandı. Endeksin geçmiş verileri incelendiğinde son 10 yılda 7 defa ocak ayını değer kazancıyla tamamladığı görülürken, 3 defa da gerilediği gözlendi. Ayrıca endeks 2014'ten bu yana üst üste 4 yıl ocak ayında değer kazanmayı başardı.



- Endekste 128.000-130.000 seviyeleri görülebilir

AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt içinde güçlü büyüme, yükselen ihracat ile istihdamda iyileşme gibi gelişmelerin desteklediği pozitif havaya ek olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kontrolünde faiz-kur tarafında finansal istikrar adına dengeli seyrin korunmasının BIST 100 endeksinin yükselişine katkı sağladığını bildirdi. Global piyasalarda ocak ayı boyunca artan risk iştahının da BIST 100 endeksinin güçlü performans göstermesine destek olduğunu ifade eden Paksoy, "BIST 100 endeksi Türk lirası bazlı rekorlar kırarken dolar bazlı hala görece ucuz olması ve uzun vadeli grafiklere güçlü bir yükselen trend içinde hareket etmesi endeksin yükselmesinde öne çıkan kriterler oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Paksoy, BIST 100 endeksinde 120.000-120.500 seviyelerinin üzerinde kalıcılık sağlaması ve tarihinin en yüksek seviyesi olan 121.500 puanın kalıcı geçilmesi durumunda 122.500-125.000 aralığı ve devamında 128.000-130.000 seviyelerinin hedef olabileceğini belirterek," Kar satışları ile 120.000 puanın altında kaldıkça ve 119.000 puanların aşağı geçilmesi halinde aşağıda 117.000-115.000 bandı ilk önemli destek olarak takip edilmeli." ifadesini kullandı.

Gelecek dönemde ABD 10 yıllık tahvil faizleri, dolar endeksi, ABD borsalarının seyri ile korku endeksinin gelişmiş ve gelişen piyasalara olası etkilerinin yakından izleneceğini ifade eden Paksoy, yurt içinde ise başta enflasyon ve büyüme olmak üzere ekonomiye dair veri setinin BIST 100 endeksin yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.



- Banka hisselerine gelen alım borsada rekorların kırılmasını sağladı

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan da, küresel ölçüde hisse senedi piyasalarında devam eden iyimserlik dalgasının, Borsa İstanbul'da da yükselişi destekleyen en önemli etkenlerden biri olduğunu vurguladı. Borsa İstanbul'da ocak ayında geçen yılın aralık ayında olduğu gibi banka hisselerinde gelen alımların ön plana çıktığını ifade eden Doğan şunları kaydetti: "Enflasyonun düşüş eğilimine girmesi, büyümenin kuvvetli seyri ve Kredi Garanti Fonu başta olmak üzere teşviklerin desteklediği kredi büyümesi, ABD'deki devam eden davaya yönelik olumsuz beklentilerin azalması uzun süredir baskı altında kalan bankacılık sektöründe toparlanma getirdi.

Bankacılık sektöründeki bu toparlanma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yeni rekorlar kırmasını sağladı. Ocak ayını tarihi rekor seviyelerine yakın kapatan BIST 100 endeksinde şubat ayında ana belirleyicinin yurt dışı piyasalar olmaya devam edeceğini düşünüyoruz."

Doğan, yıl içinde 135.000 puan hedeflerini koruduklarını ve kısa vadede yaşanan son yükselişin bir düzeltmesinin yaşanma ihtimalinin kuvvetlendiğini belirterek," Bu nedenle BIST 100'deki momentumun azalması ve 117.000 desteğinin altında kapanışlar görülmesi durumunda hisse piyasasındaki risklerin azaltılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.