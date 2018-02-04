Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdal Dursun

Günlük hayatımızın bir parçası hâline dönüşen uçakların, bizlerin kullanımına sunulana kadar birçok aşamadan geçtiğini bilmeyenimiz yoktur. Bu aşamaların en kritik olanlarından birisi de bakım süreci. Sıkı bir bakım ve denetim sürecinden geçen uçaklar, yetkili ve uzman ellerde yeniden can buluyor.

Aranılan Meslek Grubu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) kuralları dâhilinde teorik sınav, uygulama tecrübesi, yabancı dil yeterliliği ve belgelendirme sürecine tabi tutulan uçak bakım personeli, daha bilinen adıyla uçak bakım teknisyenleri sektörün en aranılan güzide görev gruplarından birisi hâline geldi. Özellikle bu alanda yetki lisansına sahip personel kayda değer nitelikteki ücretlerle görev yürütüyor.

Uluslararası Görev Sahası

Lisanslandırma sürecini tamamlayarak uçak tip eğitimlerini alan bakım personeli, Türkiye dışında geniş bir coğrafyada istihdam edilme olanağına sahip oluyor. İleri düzeyde İngilizce dil yeterliliğine sahip olan adaylar, büyük hava yolu işletmelerinin aranılan elemanı durumunda. Kariyer yolculuklarına teknik departmanların ara ve üst düzey yöneticilikleriyle de devam edebilen bu meslek grubu için sektör açısından temininde güçlük çekilen sınıfta olduklarını söylemek mümkün.

Yükseköğretim Kurumlarındaki Yeri

Bu alandaki eğitimlerinde diploma programına dâhil olmak isteyen adaylar özellikle üniversitelerin “Uçak Teknolojisi” ön lisans programlarını tercih ediyor. Bu programlar içerisinden ön plana çıkanlar ise İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından da uygulanan yabancı dil ağırlıklı ve lisans modül sınavlarına uyumlu ders müfredatları uygulamakta olan yükseköğretim kurumları oluyor.

Dileyen Mühendis Olabiliyor

“Uçak Teknolojisi” ön lisans programını bitiren adaylar dilerlerse Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Pilotaj, Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerine geçebiliyor ve böylelikle mühendislik yetkisi de alabiliyor.

Önde Gelen Kuruluşlar

Mezunlar açısından bu alandaki önde gelen kuruluşlar THY, Pegasus, SunExpress, Onur Air ve MNG Hava Yollarından oluşuyor. Gelişmekte olan hava aracı filo yapıları ve tip çeşitliliği ise bu alanda yetişmiş insan gücüne olan gereksinimi her geçen gün daha da arttırmakta. Türkiye’de özellikle Türk Hava Yolları ve İş-Kur ortaklığında yürütülen uçak bakım teknisyeni yetiştirme programları yoğun ilgi ve talep görüyor.