Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yakın geçmişte aktif çalışmalarına başlayan Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi, ülkemizde hava sahası ve hava trafik hizmetlerini tek bir noktadan kontrol edebilecek teknik yeterliliğe sahip. Özellikle modern havacılık teknolojilerine sahip ülkelerde rastladığımız gelişmiş altyapı sistemlerinin Türkiye’ye kazandırılmasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün yoğun gayret ve çabaları bulunuyor. Hayata geçirilen proje ile Türk Hava Sahasının etkinlik ve verimliliği daha da artırılmış oldu.