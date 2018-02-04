Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesindeki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden sorumlu Müsteşar Yardımcısı görevini yürüten Orhan Birdal, Türkiye’nin önünü açan projeleri bizzat sevk ve idare ediyor. Esasen Hava Trafik Kontrolörü olan Birdal, havalimanlarının gelişiminde aktif rol üstleniyor. Birdal, özellikle üniversite düzeyinde verilen havacılık eğitimine vurgu yaptı.

Ulaştırma Memur-Sen yeniden Cankesen'le

Başta havacılık olmak üzere ulaştırma alanında genel yetkili sendika konumundaki Ulaştırma Memur-Sen bünyesinde yapılan genel kurul neticesinde mevcut Genel Başkan Can Cankesen güven tazeleyerek yeniden aynı göreve seçildi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı ulaştırma alanındaki kamu kurumlarında aktif faaliyetler yürüten sendika, özellikle havacılık çalışanlarının hak arayışında ve mesleki dayanışmasında aktif rol üstleniyor.