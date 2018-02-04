Türkiye’yi dünyanın en büyük havalimanına sahip ülkesi konumuna getirecek olan İstanbul Üçüncü Havalimanı’nın yapım çalışmalarında %78’lik tamamlanma aşamasına gelindi. Bitmesiyle birlikte yeni havalimanı, özellikle Avrupa havacılığının kalbi konumuna gelecek.
Üçüncü Havalimanı’nın yüzde 78’i tamamlandı
04.02.2018 - 08:57 | Son Güncelleme: 04.02.2018 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’a yapılacak olan 3’üncü Havalimanı’nda çalışmalar hızla devam ediyor. Havalimanı açıldığında Avrupa’nın kalbi olacak.
Etiketler : havalimanı,istanbul,
541238 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/541238.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER