Türkiye’yi dünyanın en büyük havalimanına sahip ülkesi konumuna getirecek olan İstanbul Üçüncü Havalimanı’nın yapım çalışmalarında %78’lik tamamlanma aşamasına gelindi. Bitmesiyle birlikte yeni havalimanı, özellikle Avrupa havacılığının kalbi konumuna gelecek.